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18:09, 23 июня 2026Из жизни

Зоопарк опубликовал вакансию на должность человека-медведя

В Китае зоопарк открыл вакансию медведя для людей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В китайском зоопарке открылась вакансия на должность человека-медведя. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сотрудника ищет зоопарк «Лохэ» в провинции Хэнань. Должностные обязанности включают прогулки по вольеру в реалистичном костюме медведя и развлечение посетителей. При этом запрещается разговаривать, можно только издавать рычащие звуки, напоминающие рев медведя. Годовой оклад для успешных соискателей составит 100 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей).

Рабочий график для «медведей» будет включать ежедневные смены по шесть часов и четыре выходных в месяц. При этом они обязаны с радостью принимать любые угощения от туристов. В объявлении подчеркивается, что эта работа — самая свободная в зоопарке: можно валяться, мечтать, прыгать, танцевать, лазать по деревьям и даже ловить рыбу, ведь чем нелепее и абсурднее поведение, тем популярнее седи посетителей будет «медведь».

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Представитель зоопарка, открывшегося в мае при поддержке местных властей, отметил, что те, кто прославится в соцсетях, могут заработать больше базовой зарплаты. Вакансия, не имеющая гендерных ограничений и требующая лишь возраста от 18 лет и хорошей физической формы, вызвала ажиотаж — за несколько дней поступило более ста откликов. Сообщается, что штат «медведей» уже набран.

Пользователи китайских соцсетей бурно обсуждают необычное объявление, отмечая изнуряющую летнюю жару в Хэнане и сомневаясь, что соискатели смогут выдержать строгий запрет на разговоры в рабочие часы.

В 2023 году зоопарк на востоке Китая был вынужден выпустить официальное опровержение после того, как посетители заподозрили, что вместо малайского медведя в вольер посадили человека в медвежьем костюме. Спекуляции о возможном подлоге в зоопарке города Ханчжоу начались после того, как в сети распространилось видео, на котором малайский медведь стоит на задних ногах.

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