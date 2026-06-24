21-летнюю жену Егора Бероева заподозрили в беременности

21-летнюю супругу актера Егора Бероева Анну Панкратову заподозрили в беременности

Супругу актера Егора Бероева, 21-летнюю балерину и актрису Анну Панкратову заподозрили в беременности. Об этом пишет издание «7Дней».

На премьере сериала «Марик», режиссером которого стал Бероев, Панкратова появилась в свободном закрытом платье и куртке, прикрывающей живот. Кроме того, издание отмечает, что в феврале супруги посетили клинику репродуктивной медицины. При этом молодая жена актера перестала подчеркивать фигуру и не употребляет алкогольные напитки на мероприятиях, утверждают очевидцы.

Ранее Бероев сообщил, что заключил брак с Панкратовой в феврале 2026 года. До этого он более 20 лет был женат на актрисе Ксении Алферовой. Артист заявил, что ушел от супруги в 2022 году, официальный развод был оформлен в 2025-м. У Егора и Ксении есть общая дочь — 18-летняя Евдокия.