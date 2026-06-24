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17:21, 24 июня 2026Экономика

Актер из «Слова пацана» назвал себя заложником Москвы

Актер Гараев: Москва взяла меня в заложники
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Актер Чингиз Гараев, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что Москва взяла его в заложники. Неожиданный минус города он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва взяла меня в заложники. Кино снимают только тут, даже питерским актерам сложнее находить работу, хотя тут всего четыре часа на "Сапсане". И эта невозможность переехать меня напрягает. Даже несмотря на то, что вряд ли бы я переехал, хочется иметь эту опцию по жизни», — признался 26-летний уроженец Ташкента.

Артист отметил, что первое время после переезда в Москву российская столица удивляла и радовала его своим ритмом, изобилием и красотой. За этим последовал период трудностей с работой и деньгами, но постепенно ролей стало больше, и он смог подстроиться под ритм города, поэтому любовь к нему стала еще сильнее. «После поездок в разные страны особенно чувствую разницу. Конечно, в пользу нашей столицы», — подчеркнул Гараев. Среди преимуществ Москвы он особенно выделил безопасность.

Ранее советский писатель и драматург Михаил Мишин заявил, что еда в Нью-Йорке уступает той, которую подают в московских заведениях.

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