Актер из «Слова пацана» назвал себя заложником Москвы

Актер Гараев: Москва взяла меня в заложники

Актер Чингиз Гараев, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, что Москва взяла его в заложники. Неожиданный минус города он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва взяла меня в заложники. Кино снимают только тут, даже питерским актерам сложнее находить работу, хотя тут всего четыре часа на "Сапсане". И эта невозможность переехать меня напрягает. Даже несмотря на то, что вряд ли бы я переехал, хочется иметь эту опцию по жизни», — признался 26-летний уроженец Ташкента.

Артист отметил, что первое время после переезда в Москву российская столица удивляла и радовала его своим ритмом, изобилием и красотой. За этим последовал период трудностей с работой и деньгами, но постепенно ролей стало больше, и он смог подстроиться под ритм города, поэтому любовь к нему стала еще сильнее. «После поездок в разные страны особенно чувствую разницу. Конечно, в пользу нашей столицы», — подчеркнул Гараев. Среди преимуществ Москвы он особенно выделил безопасность.

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