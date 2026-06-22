Советский писатель назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Писатель Мишин: Еда в Москве вкуснее, чем в Нью-Йорке

Советский и российский писатель, драматург и переводчик Михаил Мишин заявил, что у Москвы есть преимущество перед Нью-Йорком. Его он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Мишина, еда в Нью-Йорке уступает той, которую подают в заведениях российской столицы. «Там (в Нью-Йорке) есть изумительные места, но их надо найти, знать, а если зайти в первое попавшееся, то тут, по-моему, лучше», — уточнил он. Писатель добавил, что у каждого из городов есть своя атмосфера и шарм, поэтому сравнивать их между собой сложно.

Ранее журналист Юрий Феклистов отметил, что Москва выигрывает у крупных зарубежных городов благодаря красивому метро, станции которого он сравнил с подземными дворцами.