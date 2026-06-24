Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

Актер Чингиз Гараев заявил, что бесконечно влюблен во Владивосток

Актер Чингиз Гараев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвал впечатливший его российский город. В беседе с «Москвич Mag» артист признался, что бесконечно влюблен во Владивосток.

Журналисты издания предложили Гараеву продолжить фразу «Если не Москва, то…». В ответ на это актер вспомнил про столицу Приморского края и Дального Востока.

Он признался, что был во Владивостоке всего два дня, но этого времени ему хватило, что влюбиться в город. «Удивительное смешение культур, удивительная природа, огромное количество солнечных дней в году, море, холмы, исторический центр, стеклянные высотки. Там есть все!» — объяснил знаменитость.

Ранее российский певец Дмитрий Маликов впервые побывал в Магнитогорске и заявил, что это была любовь с первого взгляда. «Коровки, овечки. Замечательно! Посмотрите, какая природа красивая! Просто шик: темные облака, поле, мотоцикл — пара едет. Романтика!» —отметил он.

