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10:05, 24 июня 2026Моя страна

Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

Актер Чингиз Гараев заявил, что бесконечно влюблен во Владивосток
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Чингиз Гараев, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», назвал впечатливший его российский город. В беседе с «Москвич Mag» артист признался, что бесконечно влюблен во Владивосток.

Журналисты издания предложили Гараеву продолжить фразу «Если не Москва, то…». В ответ на это актер вспомнил про столицу Приморского края и Дального Востока.

Он признался, что был во Владивостоке всего два дня, но этого времени ему хватило, что влюбиться в город. «Удивительное смешение культур, удивительная природа, огромное количество солнечных дней в году, море, холмы, исторический центр, стеклянные высотки. Там есть все!» — объяснил знаменитость.

Ранее российский певец Дмитрий Маликов впервые побывал в Магнитогорске и заявил, что это была любовь с первого взгляда. «Коровки, овечки. Замечательно! Посмотрите, какая природа красивая! Просто шик: темные облака, поле, мотоцикл — пара едет. Романтика!» —отметил он.

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