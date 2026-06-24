Анна Седокова упала на сцене из-за фаната

Певица Анна Седокова неудачно оступилась и упала на сцене, испугавшись фаната с цветами

Певица Анна Седокова упала на сцене во время собственного выступления. Видео инцидента опубликовала журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что к поющей Седоковой подходит поклонник, в руках которого букет цветов. Анна видит его, после чего неудачно пятится и падает на сцену. Артистку подхватил гитарист, после чего она продолжила выступление.

Отмечается, что эпизод произошел на вечеринке издания VOICE, где Седокова была приглашенной звездой.

Ранее Седокова пожаловалась на ненависть всего мира после трагедии с ее бывшим супругом Янисом Тиммой. Артистка призналась, что 2025 год был для нее трудным.