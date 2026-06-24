Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:09, 24 июня 2026Из жизни

Арестованный за домогательства пожилой мужчина показал пенис 24-летней сотруднице полиции

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Сингапуре пожилого мужчину приговорили к 12 неделям тюрьмы за сексуальные домогательства и оскорбление чести и достоинства. Об этом пишет Mothership.

59-летнего Чандру Сурьяканта арестовали 7 апреля в торговом центре после того, как женщина обвинила его в домогательствах. Пострадавшая шла к выходу из ТЦ, когда Сурьякант, двигавшийся ей на встречу, потрогал ее за ногу в районе бедра. Женщина подняла крик, после чего Сурьякант извинился и быстро ушел. Оскорбленная сингапурка позвонила мужу и рассказала о случившемся. В итоге Сурьяканта арестовали.

Во время обыска в полицейском отделении 24-летняя сотрудница попросила его вытащить шнурок из спортивных штанов. Вместо этого Сурьякант спустил штаны до колен и обнажил перед девушкой половые органы. Другая сотрудница попросила арестованного подтянуть штаны, и он подчинился.

Материалы по теме:
«Я испытываю ужас» Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
«Я испытываю ужас»Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
15 июля 2021
«Вжимал меня в диван и фотографировал» Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
«Вжимал меня в диван и фотографировал»Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
5 февраля 2021

Суд пришел к выводу, что Сурьякант показал сотруднице полиции пенис, «чтобы причинить ей душевные страдания», и проговорил его к трем месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Канаде бывший пастор продемонстрировал пенис в продуктовом магазине. В это время в зале находились дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уничтожение выгодно для Зеленского». В России объяснили отсутствие ударов по Банковой

    В сети восхитились внешностью 80-летней солистки группы Blondie на красной дорожке

    Парень подвез друзей девушки и немедленно разорвал с ней отношения

    Арестованный за домогательства пожилой мужчина показал пенис 24-летней сотруднице полиции

    Россиянка описала пищевые привычки мексиканцев фразой «общественный ночной жор»

    Собянин сообщил о сбитом при подлете к Москве украинском беспилотнике

    В МИД заявили о ведении Киевом террористической войны

    Сборная Хорватии обыграла Панаму в матче чемпионата мира

    На Западе предсказали скорый пересмотр отношений с Россией

    Скандалу Польши и Украины предрекли решающую роль на фоне выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok