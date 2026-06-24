Арестованный за домогательства пожилой мужчина показал пенис 24-летней сотруднице полиции

В Сингапуре пожилого мужчину приговорили к 12 неделям тюрьмы за сексуальные домогательства и оскорбление чести и достоинства. Об этом пишет Mothership.

59-летнего Чандру Сурьяканта арестовали 7 апреля в торговом центре после того, как женщина обвинила его в домогательствах. Пострадавшая шла к выходу из ТЦ, когда Сурьякант, двигавшийся ей на встречу, потрогал ее за ногу в районе бедра. Женщина подняла крик, после чего Сурьякант извинился и быстро ушел. Оскорбленная сингапурка позвонила мужу и рассказала о случившемся. В итоге Сурьяканта арестовали.

Во время обыска в полицейском отделении 24-летняя сотрудница попросила его вытащить шнурок из спортивных штанов. Вместо этого Сурьякант спустил штаны до колен и обнажил перед девушкой половые органы. Другая сотрудница попросила арестованного подтянуть штаны, и он подчинился.

Суд пришел к выводу, что Сурьякант показал сотруднице полиции пенис, «чтобы причинить ей душевные страдания», и проговорил его к трем месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Канаде бывший пастор продемонстрировал пенис в продуктовом магазине. В это время в зале находились дети.