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14:12, 24 июня 2026Авто

Автомобилистам назвали признаки некачественного бензина

Автоэксперт Гуляев: Изменения в поведении машины могут указывать на плохой бензин
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Deniss Grigorjevs / Shutterstock / Fotodom

Проверить качество бензина до того, как он попал в бак машины, практически невозможно. Способы сделать это, когда мотор завелся, назвал автоэксперт Роман Гуляев в разговоре с aif.ru.

«К сожалению, выявить некачественный бензин можно только постфактум. То есть когда он уже был залит в бак», — отметил Гуляев. Он уточнил, что транспортное средство само подскажет водителю о проблеме. Так, если после заправки авто перестало нормально реагировать на педаль газа, это указывает на «отравление».

«Водитель понимает это по работе мотора. Двигатель начинает троить, чихать, терять обороты. Машина просто перестает нормально ехать», — поделился информацией Гуляев.

Ранее основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль призвал чаще менять моторное масло, чтобы избежать последствий из-за подделок.

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