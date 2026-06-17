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05:04, 17 июня 2026АвтоЭксклюзив

Названы способы избежать покупки некачественного моторного масла

Автоэксперт Мигаль: Чаще меняйте моторное масло, чтобы избежать последствий из-за подделок
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вопрос с качеством моторного масла, на которое жалуются российские автовладельцы, очень тонкий, сообщил основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы выбрать проверенную смазочную жидкость.

«Понять, что вы купили поддельное масло, сложно. Неприглядная канистра, вызывающая сомнения, может оказаться оригинальной, просто производитель сменил поставщика тары или дизайн, а в идеальной емкости может содержаться подделка. Еще сложнее сказать, что масло поддельное, по его внешнему виду», — рассказал эксперт.

Коварство фальсификата заключается в том, что его отрицательное воздействие носит отстроченный характер и имеет накопительный эффект. То есть существует вероятность, что однократная заливка поддельного масла не даст выраженного эффекта, хотя и он может быть

Денис Мигальавтоэксперт

По словам специалиста, настораживать автовладельца должны несколько признаков: более шумная и жесткая работа двигателя, более тяжелый холодный пуск в зимнее время, изменение цвета выхлопа, увеличенный расход.

«Но всего этого может и не быть, просто двигатель станет изнашиваться быстрее положенного, а внутри появятся лишние отложения, например, в виде лака. Если у вас есть подозрение, что залили что-то не то — меняйте масло как можно быстрее вместе с фильтром, хуже точно не будет», — поделился Мигаль.

Советы по приобретению настоящего масла стоит разделить на две части: что покупать и где покупать, обозначил эксперт. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что многие станции технического обслуживания и автовладельцы сегодня перешли с импортных масел на отечественные. Дело в том, что продукты зарубежных производителей стали неоправданно дорогими и их стали чаще подделывать.

В России умеют делать качественное масло, и это легко доказать: концерн Volkswagen не только заливал сделанное в нашей стране масло в двигатели машин, производимых в Калуге и Нижнем Новгороде, но и фасовал его в свои фирменные серые канистры с многочисленными степенями защиты

Денис Мигальавтоэксперт

Чтобы подстраховаться, специалист также рекомендовал сократить интервал замены, например, делать ее не раз в 15 тысяч километров, а раз в 7,5 тысячи. Этот же метод снизит вред в случае приобретения подделки под импорт, убежден Мигаль. Он добавил, что качественное масло от некачественного отличает, в числе прочего, стабильность — присадки среднего качества изнашиваются быстрее.

Наилучшие места для покупок, по мнению эксперта, те, которые могут отследить путь товара от производителя и дорожат репутацией. Это могут быть брендированные АЗС (масло и бензин под одной маркой), «магазины производителей» на маркетплейсах, большие специализированные офлайн-магазины и, наконец, проверенные сервисы.

«Если на станции технического обслуживания и закупят случайно что-то не то, скорее всего, быстро поймут, в чем проблема, и сменят масло и поставщика. К тому же масло на сервисы часто поступает в 200-литровых бочках, что дополнительно снижает вероятность подделок. В любом случае сервис несет ответственность. Если что-то удастся вовремя доказать: как и было сказано, проблемы часто носят отсроченный на десятки тысяч километров характер», — заключил спикер.

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Ранее россияне пожаловались на некачественное моторное масло. Опрос Роскачества показал, что поддельный продукт покупали 35 процентов автомобилистов.

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