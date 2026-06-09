Роскачество: Каждый третий российский водитель покупал некачественное моторное масло

Россияне пожаловались на некачественное моторное масло. Это стало известно из исследования Роскачества, результаты которого опубликовал ТАСС.

В опросе приняли участие автомобилисты, 35 процентов из которых покупали некачественное моторное масло. Еще 20 процентов респондентов столкнулись с плохим маслом только однажды, 16 процентов — несколько раз. При этом 65 процентов участников опроса считают, что им не попадалось некачественное моторное масло. Из-за плохого качества моторной жидкости проблемы с двигателем возникли у 22 процентов водителей. Большинство опрошенных (78 процентов) серьезных поломок не зафиксировали.

Самый востребованный тип масла — синтетическое (42 процента). Полусинтетику выбирают 33 процента автомобилистов, минеральное — 8 процентов. Причем 17 процентов автовладельцев признались, что не обращают внимания на тип. Всесезонным маслом пользуются 69 процентов респондентов, зимним или летним (по сезону) — 31 процент.

Автомагазины — самое популярное место для покупки моторного масла (62 процента). В два раза ниже популярность маркетплейсов (30 процентов). В специализированных интернет-магазинах его приобретают 20 процентов опрошенных, онлайн у производителя заказывают 15 процентов участников опроса, столько же — в фирменных магазинах. Еще девять процентов приобретают его в магазинах с товарами для дома и ремонта.

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