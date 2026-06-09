Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:08, 9 июня 2026Авто

Россияне пожаловались на некачественное моторное масло

Роскачество: Каждый третий российский водитель покупал некачественное моторное масло 
Марина Аверкина

Фото: David Tadevosian / Shutterstock / Fotodom

Россияне пожаловались на некачественное моторное масло. Это стало известно из исследования Роскачества, результаты которого опубликовал ТАСС.

В опросе приняли участие автомобилисты, 35 процентов из которых покупали некачественное моторное масло. Еще 20 процентов респондентов столкнулись с плохим маслом только однажды, 16 процентов — несколько раз. При этом 65 процентов участников опроса считают, что им не попадалось некачественное моторное масло. Из-за плохого качества моторной жидкости проблемы с двигателем возникли у 22 процентов водителей. Большинство опрошенных (78 процентов) серьезных поломок не зафиксировали.

Самый востребованный тип масла — синтетическое (42 процента). Полусинтетику выбирают 33 процента автомобилистов, минеральное — 8 процентов. Причем 17 процентов автовладельцев признались, что не обращают внимания на тип. Всесезонным маслом пользуются 69 процентов респондентов, зимним или летним (по сезону) — 31 процент.

Автомагазины — самое популярное место для покупки моторного масла (62 процента). В два раза ниже популярность маркетплейсов (30 процентов). В специализированных интернет-магазинах его приобретают 20 процентов опрошенных, онлайн у производителя заказывают 15 процентов участников опроса, столько же — в фирменных магазинах. Еще девять процентов приобретают его в магазинах с товарами для дома и ремонта.

Ранее автоконцерн BMW инициировал сразу две отзывные кампании для новейшего электрокроссовера iX3. В общей сложности отзыв затронул более пяти тысяч автомобилей, часть из которых может ударить людей током.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?

    Рехаб в Подмосковье обвинили в издевательствах над постояльцами

    Раскрыта причина давления ЕС на Зеленского с письмом для Путина

    Москвичи пережили рекордно теплую ночь

    Генерал ФСБ оценил шансы на выживание мужчины после подрыва авто в Балашихе

    Трампа освистали

    Очевидец рассказал на видео о криках водителя взорванной в Балашихе машины

    Попавшему под обстрел в Израиле Макаревичу предрекли переезд в США

    Россияне пожаловались на некачественное моторное масло

    Россиянка обратилась в суд из-за одного действия во время массажа в спа-салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok