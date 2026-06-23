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21:35, 23 июня 2026Бывший СССР

Бывший официальный спикер Зеленского рассказала о разочаровании украинцев

Мендель: Жители Украины нищают и все больше теряют интерес к политике
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Украинцы становятся все беднее и больше не проявляют такого яркого интереса к политике, как раньше. С таким мнением в соцсети Х выступила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, работавшая у него с 2019 по 2021 год.

По ее словам, на Украине развернулась извечная битва «между телевизором и холодильником». Чем больше пустеет продуктовая корзина простых украинцев, тем меньше у них проявляется интерес к разного рода политической показухе, отметила Мендель.

«Немыслимо, как страну можно довести до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, и при этом так откровенно бросить свой собственный народ. Я никогда не пойму [Владимира] Зеленского», — констатировала она.

Мендель неоднократно критиковала сложившуюся ситуацию в украинской политике, в том числе принципы работы президента Владимира Зеленского. В прошлом месяце ее внесли в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Ранее бывший официальный спикер Зеленского заявила, что украинское руководство давно имеет возможность завершить конфликт, однако не желает этого делать.

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