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19:26, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала рассказал о «людях второго сорта» в Израиле

Ведущий Привольнов: Приехавшие в Израиль могут ощущать себя людьми второго сорта
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: PhotoXPress / Legion-Media

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, уехавший в Израиль, заявил, что некоторые репатрианты могут чувствовать себя людьми второго сорта. Об этом он рассказал в видео на YouTube-канале Sheinkin40.

Гость проекта, историк Хаим Бен-Яаков отметил, что в Израиле хорошо относятся к идее репатриации, так как граждане страны понимают, насколько важна свежая кровь. Однако Привольнов не согласился с ним.

«Я думаю, не все понимают. А у многих репатриантов, я уверен, есть такое ощущение, что они люди второго сорта», — сказал ведущий. Он добавил, что такие ощущения могут возникать в первые годы жизни в Израиле.

Ранее Привольнов рассказал, что влюбился в Израиль и растворился в этой стране. Он добавил, что любит гулять в Тель-Авиве по улице Шенкин, которую назвал местной Европой.

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