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08:11, 24 июня 2026Россия

Дрон ВСУ сдетонировал и убил россиянина

Оперштаб: Житель Белгородской области погиб из-за детонации дрона ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Мужчина из Белгородской области не выжил после детонации украинской беспилотника. Об инциденте рассказали в оперштабе Белгородской области.

Происшествие случилось в ночь на 24 июня в Вейделевском округе в хуторе Приветный. Там произошла детонация дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), от которой мирный житель скончался на месте. «Приносим соболезнования семье погибшего», — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадала женщина. Она получила слепое осколочное ранение спины. Медики на карете скорой помощи доставили ее в больницу. Вся необходимая помощь пациентке оказывается, уточнили в оперативном штабе.

Данные о последствиях выясняются.

Ранее Минобороны России опубликовало заявление после массированного налета ВСУ на регионы России. Под вражеские удары попали Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская область, Крым и Московский регион.

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