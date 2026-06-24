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09:27, 24 июня 2026Россия

Два человека стали жертвами налета беспилотников ВСУ на российский регион

Никитин: Два человека стали жертвами налета беспилотников ВСУ на Нижегородскую область
Майя Назарова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Два человека стали жертвами налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Еще двое граждан попали в больницу, пояснил глава региона. Никитин отметил, что за ночь над Нижегородской областью были сбиты 23 дрона. По его информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.

Губернатор выразил соболезнования семьям жертв атаки. Он пообещал оказать им и пострадавшим всю необходимую помощь. Никитин заверил, что критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.

«Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом», — указал он в посте.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили 323 украинских БПЛА над регионами России.

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