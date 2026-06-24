Два человека стали жертвами налета беспилотников ВСУ на российский регион

Никитин: Два человека стали жертвами налета беспилотников ВСУ на Нижегородскую область

Два человека стали жертвами налета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Еще двое граждан попали в больницу, пояснил глава региона. Никитин отметил, что за ночь над Нижегородской областью были сбиты 23 дрона. По его информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов.

Губернатор выразил соболезнования семьям жертв атаки. Он пообещал оказать им и пострадавшим всю необходимую помощь. Никитин заверил, что критических повреждений промышленной инфраструктуры нет.

«Оперативные службы работают на месте, осуществляют ликвидацию последствий инцидентов. Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом», — указал он в посте.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили 323 украинских БПЛА над регионами России.