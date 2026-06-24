ЕС сократил импорт российского алюминия

Евростат: Поставки российского алюминия сократились более чем вчетверо

С января по апрель 2026 года поставки российского алюминия в страны Евросоюза (ЕС) сократились более чем вчетверо. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

За четыре месяца ЕС импортировал необработанный алюминий на 63,6 миллиона евро. В годовом выражении поставки сократились в 4,5 раза.

Сокращение поставок идет на фоне санкций ЕС против российского алюминия. Импорт металла ограничен квотой, полный запрет на ввоз первичного алюминия должен вступить в силу к концу 2026 года. На текущий момент покупают российский металл только Польша, Италия и Греция.

Мировые цены на алюминий начали расти после атак Ирана на территории ОАЭ и Бахрейна. За день стоимость подскочила на шесть процентов и приблизилась к рекордному уровню за последние четыре года. Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain, сообщили о повреждении производственных мощностей, и трехмесячные контракты на алюминий подорожали до 3492 долларов за тонну — рекордного уровня с 18 марта.