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09:20, 24 июня 2026Мир

ЕС захотел построить в Узбекистане специализированные центры с одной целью

Politico: ЕС рассматривает возможность отправки беженцев в Узбекистан и Руанду
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Collab Media / Shutterstock / Fotodom

Группа стран Европейского союза (ЕС) рассматривает возможность отправки лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, в Руанду и Узбекистан. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

«Эти планы были приняты после принятия закона, предоставляющего столицам ЕС право создавать центры в странах, не входящих в союз, для обработки мигрантов, которым было отказано в праве остаться в блоке, — так называемые центры возвращения, — при условии, что эти страны соблюдают права человека и международное право», — говорится в материале.

Как отмечает издание, блок впервые планирует перенести часть системы по работе с беженцами за пределы своих границ.

Ранее венгерская оппозиция пообещала купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого выявленного нелегального мигранта в специализированных лагерях. Его также обвинили в том, что тот готовится принять миграционный пакт Европейского союза.

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