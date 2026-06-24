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08:28, 24 июня 2026Мир

Финляндия начала приглашать инфлюэнсеров на учения по подготовке к войне

Bloomberg: Финляндия начала приглашать инфлюэнсеров на учения по подготовке к войне
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Heiko Junge / Reuters

Финляндия начала приглашать инфлюенсеров на учения по подготовке к возможной войне. Об этом сообщает Bloomberg.

«Молодые люди больше не читают газеты. Они получают информацию с экранов. На курс следует приглашать людей со 100 тысячами подписчиков», — заявил опытный дипломат и выпускник одного из первых курсов Яакко Илониеми.

Участие в финских учениях возможно только по приглашению. Как указано в материале, в них участвуют политики, ученые, директора музеев и военачальники.

Ранее сообщалось, что в странах Европы усилились сомнения относительно готовности союзников по НАТО, в частности США, участвовать в возможных боевых действиях.

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