Финляндия начала приглашать инфлюэнсеров на учения по подготовке к войне

Финляндия начала приглашать инфлюенсеров на учения по подготовке к возможной войне. Об этом сообщает Bloomberg.
«Молодые люди больше не читают газеты. Они получают информацию с экранов. На курс следует приглашать людей со 100 тысячами подписчиков», — заявил опытный дипломат и выпускник одного из первых курсов Яакко Илониеми.
Участие в финских учениях возможно только по приглашению. Как указано в материале, в них участвуют политики, ученые, директора музеев и военачальники.
Ранее сообщалось, что в странах Европы усилились сомнения относительно готовности союзников по НАТО, в частности США, участвовать в возможных боевых действиях.