Фото гладкого предмета цилиндрической формы удивило пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником Usual_Farmer74 выложила снимок найденного ею цилиндрического предмета с нечитаемой надписью сбоку. Она попросила других посетителей портала объяснить, что она обнаружила.

«Мне кажется, это могло бы стать причиной какой-нибудь загадочной болезни в одном из эпизодов сериала "Доктор Хаус"», — заметил один из комментаторов. «Просто выбрось это и убегай», — посоветовал другой. «Это чем-то напоминает мне старинный футляр для спичек», — предположил третий.

Однако большинство пользователей сошлись во мнении, что это магнит для скота, известный также под названием магнитный болюс. Он притягивает и удерживает опасные металлические предметы, например гвозди и проволоку, которые животное случайно проглатывает с кормом.

«О, конечно, они могут есть магниты, а я не могу. Коровы получают все удовольствие», — пошутил один из комментаторов. Десятки других пользователей, как и он, также не знали о существовании такого предмета, а потому сильно удивились.

Ранее зловещая находка на пляже не на шутку обеспокоила пользователей сети. Они предположили, что на опубликованном снимке изображен фрагмент черепа.