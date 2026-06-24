Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Фото гладкого предмета цилиндрической формы удивило пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Usual_Farmer74 / Reddit

Пользовательница Reddit с ником Usual_Farmer74 выложила снимок найденного ею цилиндрического предмета с нечитаемой надписью сбоку. Она попросила других посетителей портала объяснить, что она обнаружила.

«Мне кажется, это могло бы стать причиной какой-нибудь загадочной болезни в одном из эпизодов сериала "Доктор Хаус"», — заметил один из комментаторов. «Просто выбрось это и убегай», — посоветовал другой. «Это чем-то напоминает мне старинный футляр для спичек», — предположил третий.

Однако большинство пользователей сошлись во мнении, что это магнит для скота, известный также под названием магнитный болюс. Он притягивает и удерживает опасные металлические предметы, например гвозди и проволоку, которые животное случайно проглатывает с кормом.

«О, конечно, они могут есть магниты, а я не могу. Коровы получают все удовольствие», — пошутил один из комментаторов. Десятки других пользователей, как и он, также не знали о существовании такого предмета, а потому сильно удивились.

Ранее зловещая находка на пляже не на шутку обеспокоила пользователей сети. Они предположили, что на опубликованном снимке изображен фрагмент черепа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уничтожение выгодно для Зеленского». В России объяснили отсутствие ударов по Банковой

    Названы возможные сроки начала боев в пригородах Славянска и Краматорска

    Российский регион оказался полностью обесточен

    Россиянам оказалось выгоднее покупать машины целиком вместо отдельных запчастей

    Возможные последствия гонки вооружений на Ближнем Востоке оценили

    На Западе заявили о тайной покупке ОАЭ «российских» ракет

    В российском регионе возбудили дело из-за гибели детей на воде

    Фото гладкого предмета цилиндрической формы удивило пользователей сети

    Россиянка описала еду в Японии фразой «опыт оказался неудачным»

    Назван минимальный ежедневный объем движения для сохранения здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok