Фура привезла 134 килограмма марихуаны в российский регион

Полиция обнаружила 134 килограмма марихуаны в фуре по дороге в Дагестан

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в грузовом автомобиле, прибывшем в Дагестан, 134 килограмма марихуаны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Фура была остановлена на 333-м километре федеральной автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Запрещенные вещества нашли в тайнике, оборудованном в передней части кузова. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет суд над двумя наркодилерами, которые прятали пластиковые трубки с кокаином в стебли роз.