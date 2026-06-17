Спрятанный в розы кокаин привел к московскому дилеру

Наркоторговцы из Москвы прятали кокаин в стебли роз

В Москве до суда дошло дело двух мужчин, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчины действовали в составе организованной группы и подготовили наркотики к сбыту. Предварительно, один из них хранил и фасовал запрещенку в своей квартире, пряча пластиковые трубки с кокаином в стебли роз. Его задержали прямо во время сбыта наркотиков. При обысках силовики изъяли у наркоторговцев больше пяти килограммов кокаина.

Ранее в Махачкале возбудили уголовное дело против местного жителя, который дважды заставил девушку-подростка принять наркотики.