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Силовые структуры
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20:36, 17 июня 2026Силовые структуры

Спрятанный в розы кокаин привел к московскому дилеру

Наркоторговцы из Москвы прятали кокаин в стебли роз
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве до суда дошло дело двух мужчин, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчины действовали в составе организованной группы и подготовили наркотики к сбыту. Предварительно, один из них хранил и фасовал запрещенку в своей квартире, пряча пластиковые трубки с кокаином в стебли роз. Его задержали прямо во время сбыта наркотиков. При обысках силовики изъяли у наркоторговцев больше пяти килограммов кокаина.

Ранее в Махачкале возбудили уголовное дело против местного жителя, который дважды заставил девушку-подростка принять наркотики.

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