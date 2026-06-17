Россиянин угрожал девушке-подростку из-за отказа принять наркотики

Житель Махачкалы дважды заставил подростка принять наркотики, пригрозив насилием

В Махачкале возбудили уголовное дело против местного жителя, который дважды заставил девушку-подростка принять наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Дагестану.

По версии следствия, первый раз мужчина находился вместе с несовершеннолетней в машине и склонял ее к употреблению запрещенных веществ. Получив отказ, он начал угрожать ей. Девушка испугалась за свою жизнь и согласилась. Во второй раз злоумышленник действовал не один, а с соучастником. Они вместе склонили подростка к употреблению, уверяя, что ее здоровью ничего не угрожает.

Сейчас мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего») УК РФ.

Ранее в Ижевске осудили мужчину, продавшего наркотики и надругавшегося над несовершеннолетними.