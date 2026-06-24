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12:41, 24 июня 2026Культура

Глюкоза заявила о готовности стать бабушкой

Певица Глюкоза заявила, что готова к появлению внуков
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, сообщила о готовности стать бабушкой. Об этом она рассказала в выпуске подкаста «Правило 34».

Артистка заявила, что не удивится, если ее 19-летняя дочь Лидия в ближайшие годы станет молодой матерью. Она призналась, что от старшей дочери «всего можно ожидать».

«Готова ли стать бабушкой? Да, почему нет», — поделилась 40-летняя артистка.

Глюкоза добавила, что задумывается и о рождении третьего ребенка. Она отметила, что было бы «прикольно» стать многодетной матерью.

«Когда появляется малыш, ось Земли двигается. Все начинает происходить по-другому», — заключила исполнительница.

Ранее Глюкоза объяснила свой эпатажный образ и странное поведение в последнее время употреблением «шишки». По словам артистки, она находилась на детоксе и пила отвар, основным ингредиентом которого была шишка.

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