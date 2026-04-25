Глюкоза объяснила странное поведение употреблением «шишки»

Певица Глюкоза: Странное поведение связано с употреблением напитка-шишки

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, объяснила свой эпатажный образ и странное поведение в последнее время употреблением «шишки». Об этом артистка рассказала Super.ru.

По словам знаменитости, она уже месяц находится на детоксе. «Там очень все детально, ты пьешь шишку. Это такой отвар, там всякие травы, но основной ингредиент — шишка», — поделилась Глюкоза.

Затем певица рассказала, какой эффект на гормональном уровне дает этот напиток. С этим может быть связано ее необычное поведение на последних публичных выходах. «Соответственно — ни добра, ни счастья», — заключила Чистякова-Ионова.

Ранее руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить Глюкозу выступлений, пока она не пройдет реабилитацию. По мнению активиста, организаторам концертов необходимо выработать норматив, согласно которому артисты должны выходить на сцену «в приличном виде», не демонстрируя пропаганду наркотиков своим видом.