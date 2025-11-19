Культура
20:38, 19 ноября 2025Культура

Глюкозе предложили запретить выступать до рехаба

Глава «Зова народа» предложил запретить Глюкозе петь, пока она не пройдет рехаб
Андрей Шеньшаков

Кадр: Glukoza / Youtube

Руководитель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал лишить певицу Наталью Чистякову-Ионову, известную под псевдонимом Глюкоза, выступлений, пока она не пройдет реабилитацию. Об этом он сообщил в интервью порталу «Абзац».

По мнению активиста, организаторам концертов необходимо выработать норматив, согласно которому артисты должны выходить на сцену «в приличном виде», не демонстрируя пропаганду наркотиков своим видом.

«Показывая наркотическое опьянение, она создает определенный образ, который люди могут впитать. Она должна добровольно пойти в рехаб. И только после подтверждения трезвости ей можно возвращать работу», — заявил Зайцев.

Известно, что после ряда скандальных выходок певицу Глюкозу обвиняли в употреблении запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что необычный образ российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой оценили в сети словами «дурдом на выезде».

