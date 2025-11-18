Ценности
Образ Глюкозы в латексном наряде оценили в сети словами «дурдом на выезде»

Екатерина Ештокина

Кадр: Glukoza / Youtube

Необычный образ российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, оценили в сети со словами «дурдом на выезде». Соответствующие публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда предстала на размещенном снимке в черном латексном костюме, с прической платинового цвета и ярким мейкапом. При этом звезда была измазана черной консистенцией.

Подписчики раскритиковали наряд певицы в комментариях под постом. «Глюка совсем глюк словила», «Дальше хуже», «Дурдом на выезде», «Какой кошмар», «По ходу шляга потекла», «Кто Глюкозу сглазил? Что за сатанизм?», «Она в заложниках у демона? Как это может нравиться, какой в этом смысл? Что она хочет донести?» — высказались они.

В октябре Глюкоза вышла на публику в прозрачном наряде. Образ состоял из имитирующей бинты ткани, которая частично прикрывала тело.

    Все новости