Глюкоза вышла на публику в прозрачном наряде

Российская певица Глюкоза вышла на публику в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла на публику в откровенном образе. Соответствующие видео появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед зрителями в наряде, состоящем из прозрачных вставок и ткани, имитирующей бинты. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Ее внешний вид дополняла небрежная прическа с хаотично уложенными волосами и неоновый макияж. В качестве обуви она выбрала ботфорты на каблуках.

Ранее в октябре Глюкоза опубликовала фото с голой грудью. При этом на сосках присутствовали черные накладки.

