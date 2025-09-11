Ценности
10:36, 11 сентября 2025

Глюкоза опубликовала фото с голой грудью

Российская певица Глюкоза опубликовала фото с откровенной съемки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала фото с откровенной съемки. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица предстала перед камерой в прозрачном комбинезоне, сквозь ткань которого просвечивали трусы и голая грудь. При этом на сосках присутствовали черные накладки.

Кроме того, артистка накинула на плечи прозрачный плащ и надела кожаные перчатки. Вдобавок она примерила сапоги с высокими голенищами, а в качестве украшения выбрала широкий чокер с металлическими заклепками. Стилисты завершили образ звезды растрепанной прической и макияжем с акцентом на глаза, нанеся на них белые тени.

В июле Глюкоза также поделилась откровенным снимком. Тогда певица попозировала в облегающей кофте и трусах-шортах.

