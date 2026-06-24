Голый мужчина проник на виллу россиянки на Бали и шептал ей фразу «секси, секси»

Россиянка со шваброй выгнала голого мужчину с виллы на Бали

Полностью голый мужчина проник на виллу россиянки на Бали глубокой ночью и шептал ей фразу «секси, секси». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что незнакомец стоял напротив окон спальни Ангелины и что-то снимал на телефон. Девушка подошла задернуть шторы и заметила его. Напуганная россиянка стала звонить в полицию и соседям, но безуспешно. К этому времени маньяк уже залез к ней в дом через неисправную дверь балкона.

Обнаженный мужчина стоял в гостиной, трясся и шепотом повторял фразу «секси, секси, секси». Затем незнакомец пошел в сторону Ангелины, а та выгнала его шваброй. Ей удалось запечатлеть на видео момент, как маньяк убегал прочь от дома.

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