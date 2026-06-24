Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:35, 24 июня 2026Путешествия

Голый мужчина проник на виллу россиянки на Бали и шептал ей фразу «секси, секси»

Россиянка со шваброй выгнала голого мужчину с виллы на Бали
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Полностью голый мужчина проник на виллу россиянки на Бали глубокой ночью и шептал ей фразу «секси, секси». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что незнакомец стоял напротив окон спальни Ангелины и что-то снимал на телефон. Девушка подошла задернуть шторы и заметила его. Напуганная россиянка стала звонить в полицию и соседям, но безуспешно. К этому времени маньяк уже залез к ней в дом через неисправную дверь балкона.

Обнаженный мужчина стоял в гостиной, трясся и шепотом повторял фразу «секси, секси, секси». Затем незнакомец пошел в сторону Ангелины, а та выгнала его шваброй. Ей удалось запечатлеть на видео момент, как маньяк убегал прочь от дома.

Ранее российская туристка отказала в сексе за деньги мексиканскому таксисту, была жестоко избита и выброшена из машины. 32-летняя Мария взяла такси, чтобы добраться до своего отеля в курортном городе Плайя-дель-Кармен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

    Укрепление доллара к рублю объяснили

    В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе выборов в Госдуму

    Редчайшие львы сожрали двух человек за три дня

    Жена Джастина Бибера в нижнем белье снялась для рекламы

    Стала известна судьба ушедшего на СВО жестокого убийцы

    Отказавшемуся от операции на руку Диброву предрекли потерю ее подвижности навсегда

    Актер из «Слова пацана» назвал впечатливший его российский город

    Бортпроводницы раскрыли пять раздражающих их привычек пассажиров в туалете

    Российские силы перерезали логистику ВСУ близ Омельника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok