Интерес россиян к одной категории напитков начал слабеть

Глава Союзнапитки Андреева заявила о снижении продаж безалкогольных напитков в России

В этом году российский рынок безалкогольных напитков продемонстрировал снижение после относительно стабильных продаж в предыдущие несколько лет. Об изменении тенденции заявила глава Союзнапитки Алла Андреева, ее слова приводит «Интерфакс».

С апреля 2025 по апрель 2026 года продажи в натуральном выражении сократились во всех категориях безалкогольных напитков, констатировала руководитель отраслевого объединения. Единственным исключением оказался холодный чай, в этом сегменте был зафиксирован небольшой прирост (плюс 2 процента).

В других аналитики отметили заметный спад продаж, добавила Андреева. Так, реализация упакованной воды за отчетный период сократилась на 2 процента, газированных напитков — на 4 процента, тонизирующих — на 5 процентов. Самое стремительное снижение (минус 7 процентов) эксперты зафиксировали в сегменте соковой продукции, констатировала глава Союзнапитки.

Ранее в организации заявили о резком падении спроса россиян на квас. За вышеуказанный период реализация этого прохладительного напитка просела на 19 процентов в натуральном выражении. Андреева объяснила подобную динамику введением акциза. На этом фоне доля кваса в структуре продаж безалкогольных напитков составила всего 5 процентов.