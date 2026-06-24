Известная телеведущая с терминальной стадией рака раскрыла свое желание

Болеющая раком кожи последней стадии ведущая Аминати заявила, что не боится смерти

Известная немецкая телеведущая Патрис Аминати, болеющая последней стадией рака кожи — меланомы, рассказала о жизни с диагнозом. Об этом пишет Blue News.

Телеведущая заявила, что не боится смерти. «Иногда я думаю, что мне просто хочется спокойствия. Это было бы более простое решение. Я не хочу умирать, но хочу быть способной спать и быть свободной от боли», — раскрыла она свое желание.

По словам Аминати, при этом она переживает за свою трехлетнюю дочь, так как девочка может остаться без матери. Ведущая отметила, что принимает лекарства по утрам и вечерам и старается делать это тайно от ребенка. Однако однажды она услышала, как дочь, играя с игрушками, упомянула, что ее мать пьет много таблеток.

Отмечается, что терминальную стадию рака кожи у Аминати обнаружили в 2023 году. Ведущая проходила различные виды лечения, включая лучевую и иммунную терапии.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили, борющийся с раком, рассказал о сильных болях. При этом он добавил, что старается не жаловаться на свое состояние.