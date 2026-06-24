Китай собрался нанести серьезный урон японской экономике

Bloomberg: Китай перекрыл поставки в Японию вольфрама и других полезных ископаемых

В 2026 году Китай практически полностью прекратил поставки в Японию некоторых видов вольфрама, а экспорт магнитов в прошлом месяце сократился до самого низкого уровня с мая 2025 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Эту политику в КНР начали проводить после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ноябре прошлого года разгневала Пекин комментариями о Тайване. Такая политика, по всей видимости, рассчитана на то, чтобы нанести Японии серьезный ущерб, не доводя ситуацию до уровня, который мог бы вызвать сопротивление со стороны США. И хотя эти меры не столь суровы, как в 2010 году, они вынудили японские компании искать альтернативные источники.

В свою очередь, Такаити не хочет встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином, так как недовольна личными нападками со стороны китайских властей. Пока что реакция Токио на дефицит минеральных ресурсов, созданный Пекином, свелась к тому, что Япония присоединилась к обязательству G7 сократить зависимость от какой-либо одной страны в отношении редкоземельных элементов до не более 60 процентов к 2030 году.

Кроме вольфрама, есть проблемы с поставками и других элементов. Например, экспорт китайского иттрия в Японию в настоящее время составляет 1,13 процента от прошлогоднего объема, диспрозия и тербия, используемых японскими фирмами для производства высокоэффективных магнитов для электромобилей, — весь год оставался на нулевом уровне.

Ранее страны Группы семи договорились, что к 2030 году ни одна отдельная страна-поставщик не должна обеспечивать более 60 процентов их импорта критически важных минералов. Цель этого соглашения — снизить зависимость от Китая, практически монопольное положение которого на этом рынке обеспечило ему значительные рычаги влияния.