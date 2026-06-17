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15:57, 17 июня 2026Экономика

G7 решила снизить закупки одного китайского товара

Bloomberg: Страны G7 решили снизить зависимость от импорта китайских минералов
Кирилл Луцюк
СюжетСаммит G7

Фото: Anna Moneymaker / Pool via Reuters

Государства Группы семи (G7) договорились, что к 2030 году ни одна отдельная страна-поставщик не должна обеспечивать более 60 процентов их импорта критически важных минералов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом саммита G7.

Цель данного соглашения — снизить зависимость от Китая, практически монопольное положение которого на этом рынке обеспечило ему значительные рычаги влияния. КНР контролирует примерно 70 процентов рынка переработки большинства критически важных минералов.

Агентство напомнило, что в 2025 году Китай установил жесткий и масштабный контроль за этим экспортом, что поставило под угрозу производство по всему миру. В 2026 году Пекин применил этот инструмент против Японии.

В начале марта страны Группы семи начали переговоры о торговом соглашении по критически важным минералам. Тогда речь шла об укреплении цепочек поставок, например, путем снижения тарифов, создания новой экономической зоны, а также введения пошлин на некоторые виды китайского импорта.

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