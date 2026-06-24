Лавров высказался о лицемерии Макрона

Лавров назвал лицемерием неодобрение Макроном контактов Кошты с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал лицемерием неодобрение президентом Франции Эммануэлем Макроном контактов главы Евросоюза Антониу Кошты с Россией. Об этом он рассказал в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент Макрон где-то публично отчитал Антониу Кошту за то, что его сотрудник дважды контактировал с представителями в Москве. И сказал, что это неприемлемо, что надо всем вместе собираться и решать. Лицемерие!» — отметил он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сам французский лидер «направлял гонцов» и их принимали в Москве.

Ранее Лавров заявил, что Париж и Лондон отправляли своих представителей на переговоры с Россией. Он отметил, что Москва никогда не отказывается от просьб приехать и поговорить.