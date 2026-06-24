Максим Матвеев снялся в рекламе модного бренда

Максим Матвеев снялся в рекламе собственного ювелирного бренда «Микс»

Популярный российский актер Максим Матвеев снялся в рекламе ювелирного бренда «Микс», который он основал вместе с PR-продюсером Ксенией Дремовой. Снимки публикует издание «Сноб».

43-летний Матвеев позировал в серьгах, браслетах и колье собственной марки из коллекции «Создавая связь», которая выйдет 25 июня. Отмечается, что линейка посвящена теме связи с собой, людьми и миром и навеяна славянской культурой. Рекламную кампанию снимали на Камчатке.

Известно, что эскизы ювелирных изделий актер рисует сам, а при производстве используются старинные техники, в том числе северная чернь. Каждое изделие делают вручную и выпускают ограниченным тиражом.

В феврале Максим Матвеев высказался о проколах в ушах и ношении колец. Он отметил, что его неоднократно спрашивали, зачем мужчине носить украшения. По словам звезды, он использует ювелирные изделия в качестве изобразительного средства, с помощью которого может показать свою особенность.