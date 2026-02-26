Реклама

Максим Матвеев высказался о проколах в ушах и ношении колец

Актер Максим Матвеев заявил, что с помощью украшений показывает свою особенность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Популярный российский актер Максим Матвеев, известный по роли в сериале «Триггер», высказался о проколах в ушах и ношении колец. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний артист отметил, что его неоднократно спрашивали, зачем мужчине носить украшения. По словам звезды, он использует ювелирные изделия в качестве изобразительного средства, с помощью которого может показать свою особенность.

«Я такой, какой есть, — это данность, и все. Не хотите принять — идите мимо с миром. Принимаете — супер! Давайте радоваться друг другу и такой интересной жизни», — заявил актер.

Ранее в феврале сообщалось, что Максим Матвеев стал звездой зарубежных соцсетей.

