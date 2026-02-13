Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Культура
18:41, 13 февраля 2026Культура

Матвеев стал звездой зарубежных соцсетей

Максим Матвеев стал звездой TikTok из-за ролей в «Анне Карениной» и «Бесах»
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер Максим Матвеев, известный по роли в сериале «Триггер», стал звездой мировых соцсетей из-за роли десятилетней давности. На это обратили внимание пользователи социальной сети TikTok.

В иностранном сегменте площадки завирусились несколько видеороликов, смонтированных из сцен с участием российского актера. Прежде всего, речь о кадрах из фильмов «Анна Каренина» и «Бесы» с его участием. При этом, англоязычные пользователи сравнивают Матвеева с британцем Аароном Тейлором-Джонсоном, который сыграл соответствующую роль в «Карениной» Джо Райта.

Некоторые пользователи отметили, что, увидев Вронского в исполнении россиянина, резко поменяли мнение об этом персонаже классического произведения Льва Толстого. «Это единственный раз, когда мне понравился Вронский. Теперь понимаю Анну, раньше не могла понять ее выбор в случае с Аароном Тейлором-Джонсоном», — пишут тиктокеры.

Ранее популярный российский актер Максим Матвеев показал новую внешность. Поклонники оценили преображение звезды в комментариях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
