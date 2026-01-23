Реклама

Ценности

13:03, 23 января 2026
Ценности

Популярный российский актер показал новую внешность

Актер Максим Матвеев состриг волосы и укоротил бороду
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @maxim_matveev_

Популярный российский актер Максим Матвеев показал новую внешность. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний артист предстал на размещенных кадрах во время смены имиджа. Так, ему состригли волосы, сделав прическу «ежик», и укоротили бороду и усы. «Начинаем новую главу "Триггера" [сериал, в котором Матвеев исполнил главную роль]», — указал в подписи автор поста.

Поклонники оценили преображение звезды в комментариях. «Кто-нибудь из Романовых хорошо бы из вас получился», «То ли новый "Триггер", то ли пробы на Николая II», «Прическа от Гоголя до Николая II», «Кто это у нас помолодел на 10 лет?», «С волосами был неотразим», — заявили юзеры.

Ранее в январе российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) также показал новую внешность.

