Популярный российский актер показал новую внешность

Актер Максим Матвеев состриг волосы и укоротил бороду

Популярный российский актер Максим Матвеев показал новую внешность. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний артист предстал на размещенных кадрах во время смены имиджа. Так, ему состригли волосы, сделав прическу «ежик», и укоротили бороду и усы. «Начинаем новую главу "Триггера" [сериал, в котором Матвеев исполнил главную роль]», — указал в подписи автор поста.

Поклонники оценили преображение звезды в комментариях. «Кто-нибудь из Романовых хорошо бы из вас получился», «То ли новый "Триггер", то ли пробы на Николая II», «Прическа от Гоголя до Николая II», «Кто это у нас помолодел на 10 лет?», «С волосами был неотразим», — заявили юзеры.

