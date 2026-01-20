Реклама

12:32, 20 января 2026

Максим Галкин показал новую внешность

Юморист Максим Галкин показал внешность с бородой и усами
Фото: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал новый имидж. Видео появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,1 миллиона подписчиков.

49-летний артист позировал, стоя перед камерой на заснеженной улице. Он надел кожаное пальто с поясом и меховым воротом, брюки и коричневую вязаную шапку. При этом супруг певицы Аллы Пугачевой продемонстрировал изменившуюся внешность. Так, он отрастил бороду и усы.

Пост набрал более двух тысяч комментариев, в которых поклонники в том числе выразили восхищение. «Максим, какой у вас крутой образ. У вас новые стилисты или вы сами подбирали?», «С бородой шикарен!», «Борода очень идет, так солидно смотритесь», «Вы очень стильный молодой человек», — заявили фанаты.

В июне Максим Галкин раскрыл свой вес на видео.

