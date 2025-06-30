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15:19, 30 июня 2025Ценности

Максим Галкин раскрыл свой вес

Российский юморист Максим Галкин заявил, что весит 90 килограммов
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) раскрыл свой вес на видео. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей девять миллионов подписчиков.

49-летний артист предстал перед камерой в голубой рубашке и белых брюках во время поездки в Ватикан. Так, он встал на весы на железнодорожной платформе. «Сейчас посмотрим, сколько я вешу», — заявил он, после чего получил результат 90 килограммов.

«Ну, это вместе с очень тяжелым характером», — прокомментировал комик.

В апреле Галкин показал фото 76-летней певицы Аллы Пугачевой в мини-платье.

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