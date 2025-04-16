Максим Галкин показал фото 76-летней Аллы Пугачевой в мини-платье

Юморист Максим Галкин показал фото 76-летней певицы Аллы Пугачевой в мини-платье

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) показал фото советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летний артист поделился снимками с празднования 76-летия супруги. Пугачева предстала на размещенных кадрах в черных остроносых туфлях, колготках и мини-платье красного цвета. При этом дополненный широким ремнем наряд обнажал плечи знаменитости. Также на фото видно, что Пугачева сделала прическу с объемными локонами, на ее лице нюдовый макияж.

«В греческом танце», — подписал пародист пост, который набрал 22,6 тысячи лайков.

В марте пользователи сети уличили Аллу Пугачеву в использовании фотошопа. Речь идет о снимках, на которых певица была запечатлена с тортом в руках в виде букета тюльпанов.