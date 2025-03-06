75-летнюю Аллу Пугачеву уличили в фотошопе

Новые фотографии российской певицы Аллы Пугачевой обсудили в сети. Пост и комментарии появились на странице ее мужа, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ведущий опубликовал видео, на котором артистка держит в руках торт в виде букета тюльпанов. 75-летняя знаменитость была одета в атласное платье желтого цвета и белое пальто. Образ завершали различные украшения и серый берет.

Подписчики уличили Пугачеву в использовании улучшающих внешность фильтров, о чем написали под публикацией. «Красотка», «Вы цветете!», «Нос совсем уплыл», «Зачем вам столько фотошопа? Выглядите прекрасно», «Яркость вам к лицу», — высказывались комментаторы.

В ноябре 2024 года Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты». Артист демонстрировал архивный снимок, сделанный на отдыхе в Греции.