Медведев объяснил начало СВО статьей Устава ООН

Медведев: Россия начала СВО в соответствии со статьей 51 Устава ООН

Россия начала специальную военную операцию (СВО) в соответствии со статьей 51 Устава Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Реальная угроза агрессии со стороны режима Украины, ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса, как известно, в 2022 году вынудили нас начать проведение специальной военной операции в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказал он.

Политик также отметил, что другого способа защитить миллионы граждан к тому моменту не осталось.

51 статья Устава ООН предоставляет государствам — членам организации право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва восемь лет терпела и пыталась договориться, но затем была вынуждена начать специальную военную операцию. Глава государства также объяснил, что ДНР и ЛНР в полном соответствии с уставом ООН провели референдум и заявили о собственном суверенном государстве, провозгласив свою независимость.