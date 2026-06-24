Медведев пошутил про дождь в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пошутил про дождливую погоду в Санкт-Петербурге. Он прокомментировал непогоду в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического форума, передает РИА Новости.

Медведев поприветствовал собравшихся на заседании, а затем указал на неудачную погоду. «Ну, сначала про погоду, она сегодня не очень. Завтра обещают хорошую, так что надеюсь, что сегодняшняя дождливая погода только для разгона, для начала. Солнце придет», — заявил он.

В ответ модератор заседания, телеведущая ВГТРК Александра Суворова отметила, что зал форума заполнен людьми, несмотря на идущие в городе дожди. «Так потому что погода такая — если бы солнце было, здесь бы половины не было, наверное», — пошутил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что санкционная политика Запада представляет собой передел чужой собственности, включающий в том числе пиратские акции.