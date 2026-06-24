Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Синоптик Позднякова: После дождей и холодов в Москву придет 27-градусная жара

После дождей и холодов в Москву придет 27-градусная жара. О резком изменении погоды предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

Самым ненастным днем на этой неделе будет четверг, 25 июня. Ночью температура воздуха не превысит плюс 10-12 градусов, а днем — плюс 20 градусов. Сопровождаться такая погода будет кратковременными дождями и порывами ветра др 12-14 метров в секунду, рассказала синоптик.

В ночь на пятницу, 26 июня, дожди прекратятся, и воздух прогреется до плюс 12-14 градусов ночью и до плюс 21 градуса — днем. Позднякова не исключает кратковременных дождей. Ветер при этом остается плотным — 5-10 метров в секунду.

В выходные, 27 и 28 июня, москвичей ожидает погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут плюс 10-15 градусов. В субботу днем потеплеет до плюс 24 градусов, а в воскресенье — до плюс 27 градусов, заключила метеоролог.

Ранее Позднякова призвала жителей Москвы не ждать экстремальной жары ни в конце июня, ни в начале июля.