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Силовые структуры
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16:58, 24 июня 2026Силовые структуры

Мойщик троллейбуса расправился со схватившей его за пенис россиянкой

В Новосибирске мужчина убил коллегу, которая схватила его за половой орган во время ссоры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске мойщик троллейбуса расправился с коллегой, которая схватила его за пенис во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, все произошло в депо Дзержинского района. В тот момент, когда он мыл салон троллейбуса, жертва подошла к нему. Они поссорились, и женщина пыталась облить его из ведра, когда конфликт перерос в драку. Она повалила его на сиденье и схватила ручник. От боли мужчина ударил ей лоб в лоб.

Потерпевшая вышла на улицу и потеряла сознание. В себя она не пришла.

Суд приговорил фигуранта к году и двум месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае подростка обвиняют в том, что он, будучи пьяным, расправился со сверстницей.

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