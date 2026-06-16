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21:45, 16 июня 2026Силовые структуры

В Приморье пьяный подросток убил подругу во время ссоры

В Приморье подростка арестовали по делу об убийстве сверстницы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Приморском крае подростка обвиняют в том, что он, будучи пьяным, убил сверстницу. Его арестовали, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Как считает следствие, обвиняемый 2011 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. У него возникла ссора с подругой 2010 года рождения, во время которой он начал ее душить. В итоге девочка скончалась. «По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Подростка заключили под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что двое подростков убили 15-летнюю девочку в Свердловской области.

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