На Украине отказались верить в смену позиции Трампа

Кулеба назвал временными заявления Трампа в поддержку Украины

Заявления президента США Дональда Трампа на саммите G7 были сделаны в расчете на аудиторию мероприятия и не свидетельствуют о реальном изменении курса Вашингтона в отношении Украины. Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua» в Telegram.

«Это временное заявление, сделанное в правильном месте и в правильное время. Он приехал на саммит G7 и сказал то, что хотели услышать другие участники G7», — отметил он.

По словам Кулебы, незадолго до своего выступления на саммите G7 Трамп общался с президентом России. Обсуждение касалось также вопроса урегулирования украинского конфликта. Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что американскому лидеру необходима крупная победа до выборов в Конгресс США.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что европейские лидеры на встрече G7 пытались убедить президента США в скорой победе Киева.

Позже французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что участникам саммита G7 удалось повлиять на позицию Трампа.