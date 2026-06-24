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01:38, 24 июня 2026Мир

На Западе назвали «главного управляющего» конфликтом на Украине

Берлетик: Конфликтом на Украине управляют США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США делают вид, что отдалились от конфликта на Украине, хотя именно Вашингтон является движущей силой этого противостояния. «Главного управляющего» украинским конфликтом назвал военный аналитик и офицер морской пехоты в отставке Брайан Берлетик.

По его словам, сейчас США используют Европу в качестве своего посредника, делая вид, будто сами Штаты не причастны к происходящему на Украине. Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Брюсселем никогда не было никаких острых противоречий касательно украинского конфликта, как их нет и сейчас.

«Они создают видимость, будто не участвуют в конфликте на Украине и хотят дистанцироваться от учащающихся провокаций против России, хотя именно они всем этим руководят. Это их прокси‑война. Когда вы видите, как Европа и США притворяются, будто между ними произошел разрыв, и при этом США заявляют: "Ну, нас Украина больше не интересует", — на самом деле они по‑прежнему буквально управляют всей этой прокси‑войной», — отметил Берлетик.

Ранее группа сенаторов Конгресса США внесла законопроект, который позволит тратить конфискованные российские активы на оружие для Украины.

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