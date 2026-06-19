Сенаторы США предложили тратить активы России на оружие для Украины

Сенаторы США внесли законопроект, который позволит тратить активы РФ на оружие для ВСУ

Группа американских сенаторов внесла законопроект, который позволит тратить конфискованные российские активы на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление опубликовано на сайте сенатора Тима Кейна.

«Международное сообщество должно и впредь делать все возможное, чтобы Украина располагала всем необходимым для достижения успеха на поле боя и восстановления своей страны. Именно поэтому я вместе с коллегами вношу этот двухпартийный законопроект, который позволит использовать суверенные активы России для закупки оборонной продукции, необходимой для поддержки Украины», — сказал Кейн.

В заявлении отмечается, что в настоящее время американское законодательство позволяет тратить российские активы только на восстановление Украины, оказание экономической и гуманитарной помощи Киеву и взносы в международные механизмы, занимающиеся выплатой компенсаций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о позиции Вашингтона по Украине. По его словам, у Москвы есть ощущение, что Соединенные Штаты могут вновь изменить подход к урегулированию конфликта.