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15:09, 19 июня 2026Мир

Лавров предсказал изменение позиции США по Украине

Лавров: У России есть ощущение, что США могут изменить подход к урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

У России есть ощущение, что Соединенные Штаты могут вновь изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже, где были достигнуты понимания», — сказал министр.

Лавров отметил, что США действительно продолжают поддерживать Киев путем принятия новых и продления старых санкций против России, а также специальных программ по содействию украинскому военно-промышленному комплексу.

Ранее стало известно о возобновлении переговоров США с Россией и Украиной. Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта является прекращение огня в два этапа.

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